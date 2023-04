Ria Valk heeft nieuwe liefde in haar leven: ‘De man van mijn beste vriendin’

Ria Valk heeft een nieuwe liefde in haar leven. In De geknipte gast vertelt ze aan Özcan Akyol dat die nieuwe man nota bene de man van haar beste vriendin was. ‘Het is veel leuker om ‘s avonds thuis te komen en er is iemand’.

,,Hoe gaat het?” begint Özcan Akyol als Ria Valk in de kappersstoel gaat zitten. ,,Lekker, happy“, antwoordt Valk meteen. Dat komt omdat ze sinds kort samen is met ‘een leuke man’, die ze al een tijd kende. ,,Nou ja, ik was vijftien jaar alleen na verschillende relaties’’, legt ze uit. Vervolgens werd ze een tijd terug verliefd op Hans, de man van haar vriendin. ,,Zij is overleden, tijdens de eerste coronatoestand.’’

,,We gingen altijd al met elkaar op vakantie met nog een vriendinnetje erbij. Ik at bij ze en zo. En zo is het weer gekomen”, verduidelijkt Valk. ,,En zo is er iets moois opgebloeid tussen jullie?’’ vraagt Akyol, waarna Valk bevestigend knikt. ,,Verkering’’, zegt de presentator, terwijl Valk alleen nog maar kan glunderen. ,,Ja!’’ bevestigd ze, met een brede lach op haar gezicht. Ze wil wel benadrukken dat de twee een lat-relatie hebben. ,,We wonen niet samen hoor. Dat doen we niet. Hij heeft zijn huis, ik heb mijn huis. Dat is heerlijk.’’

Goedkeuring

Verderop in het gesprek wil Akyol toch nog even terugkomen op hoe de twee elkaar ontmoet hebben. ,,Als ik het goed begrijp, jouw nieuwe liefde was de man van je beste vriendin?”, vraagt hij, waarop Valk bevestigend antwoordt. ,,Ligt dat dan niet gevoelig?” wil de presentator vervolgens weten. Volgens Valk is dat helemaal niet het geval. Haar vriendin gaf namelijk voor haar dood nota bene goedkeuring voor de relatie. ,,Wil zei het vaak, dan zei ze: ‘Nou Rie als mij die corona pakt ga jij maar met Hans.”

Valk vindt het enorm fijn dat ze eindelijk weer een man in haar leven heeft. ,,Want kijk, het is veel leuker om van een optreden thuis te komen en met je bos bloemen en je gage en er is iemand. Dus dan kom je ’s avonds thuis en is het gewoon gezellig.” Hans zorgt er dan voor dat er een hapje en een drankje klaar staat voor het stel, zodat ze samen de avond kunnen afsluiten. ,,Dan heeft ‘ie een kaasje gemaakt en een lekker roseetje ingeschonken.”

Het hele gesprek tussen Özcan Akyol en Ria Valk is hier terug te kijken.

