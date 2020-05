Ria Valk heldert op: ‘Ik ben niet de moeder van Mattie’

Het begon haar in aanloop naar Moederdag aanstaande zondag vermoedelijk te steken. Mattie’s collega Marieke Elsinga grapt al jaren dat Ria Valk, bekend van het ‘worstjes op m’n borstjes’-refrein in haar carnavalshit De liefde van de man gaat door de maag, zijn moeder is. Mattie ontkent dat nooit, omdat zijn moeder daadwerkelijk Ria Valk heet. Maar zij is geen zangeres.



De ‘onbekende’ Ria wilde de verwarring jaren geleden al wegnemen. Toen Mattie’s voormalige duopartner Wietze de Jager bij haar op bezoek ging, moest ze enorm lachen om de vergelijking. ,,Heb ik dan fans ook of niet?’’ grapte ze. ,,Bij deze is dat gelijk over hè? Mag niet meer.’’



