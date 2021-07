Ricardo Visscher moest zijn moeder iets opbiechten: hij was jarenlang prostituee

Update Disney reageert met scherpe verklaring op rechtszaak van Scarlet Johansson

11:39 Scarlett Johansson is een rechtszaak gestart tegen Disney. De actrice, die de hoofdrol speelt in de nieuwe Disney-film Black Widow, is boos omdat de film tegelijkertijd op de streamingdienst van het bedrijf én in de bioscopen uit is gekomen. Dat was volgens haar niet de afspraak.