Richard de Mos heeft de vernederende grillpartij bij Khalid volledig aan zichzelf te wijten

filmrecensie Magic Mike's Last Dance: droogneu­ken zag er nog nooit zo aantrekke­lijk uit

Regisseur Steven Soderbergh moet in tweestrijd hebben gezeten bij zijn terugkeer naar de succesvolle Magic Mike-franchise. Wat te doen? Ons weer een intiem en vrij serieus kijkje achter de schermen van de mannelijke stripperswereld bieden, zoals hij deed in het geslaagde eerste deel uit 2012, of gewoon een ordinaire, uitgerekte mannelijke strippersshow neerzetten, zoals gebeurde in het vervolg (Magic Mike XXL) uit 2015?

8 februari