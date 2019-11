Ricky Gervais keert terug als presentator Golden Globes

Henkjan Smits komt niet van Idols-ima­go af: ‘Dat was in 2002!’

12:20 Hoewel Henkjan Smits jaren geleden voor het laatst plaatsnam achter de jurydesk van Idols wordt hij nog altijd met de talentenjacht geconfronteerd. De presentator en radio-dj maakt geregeld mee dat mensen door het programma denken dat hij niet aardig is. ,,Daar heb ik heel erg last van. Ik wind me daar heel erg over op omdat het een machteloos ding is. En ik merk dat het mij werk kost", zegt Henkjan in de Radio 2 podcast-serie 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild.