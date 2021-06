Ricky Martin getraumatiseerd door interview over homoseksualiteit

Ricky Martin denkt nog geregeld terug aan een interview dat hij in 2000 gaf aan de Amerikaanse televisiepresentatrice Barbara Walters. In een interview met People vertelt hij woensdag dat hij zich gebruikt voelde toen Walters hem naar zijn seksualiteit vroeg.

In het gesprek haalde de presentatrice geruchten aan over de vermeende homoseksualiteit van de zanger. “Je kunt een einde maken aan de geruchten, je kunt vertellen of je homo bent of niet.” Een duidelijk ongemakkelijke Martin antwoordde dat hij daar niets over wilde zeggen.

,,Toen ze die vraag stelde voelde ik me gebruikt, want ik was er nog niet aan toe om uit de kast te komen”, zegt de zanger, die tien jaar later alsnog bekendmaakte dat hij homo is, daar nu over. ,,Ik was ontzettend bang. Daar heb ik wel een beetje een posttraumatische stressstoornis aan overgehouden.”

Toch heeft Martin er achteraf spijt van dat hij zijn coming-out niet eerder had. ,,Mensen vragen me weleens wat ik met de kennis van nu anders had gedaan. Misschien was ik dan wel uit de kast gekomen in dat interview. Dat zou mooi zijn geweest, want toen ik dat uiteindelijk deed, voelde het echt geweldig.”



Martin is inmiddels getrouwd en vader van vier kinderen met zijn man Jwan Yosef.