Rico bedankt zijn fans en Edwin krijgt zijn hoofd cadeau

Kaf & Koren Rop Verheijen: Vloggers vind ik zo vermoeiend

8:53 Wekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, festivals, dvd’s en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: acteur Rop Verheijen (43) die speelt in de film All You Need Is Love, net bekroond met een Gouden Film.