Rico ‘King of Kickboxing’ Verhoeven had voor het eerst iemand met een mes tegenover zich

Theo Maassen nieuwe presenta­tor interview­pro­gram­ma Zomergas­ten

Theo Maassen is de nieuwe presentator van het interviewprogramma Zomergasten. Dat maakte de VPRO, de omroep waarbij de tv-show te zien is, donderdag bekend. De 56-jarige cabaretier zegt ‘blij en trots’ te zijn dat hij plaats mag nemen als interviewer in Zomergasten. Maassen volgt Janine Abbring op als presentator, die het programma van 2017 tot en met 2022 presenteerde.