Rico Verhoevens gevechten minder in trek zonder Badr Hari

Dat de cijfers gemeten door Stichting KijkOnderzoek op Ziggo Sport lager zijn voor wedstrijden van Rico Verhoeven zonder Badr Hari is een trend die al langer zichtbaar is. Het duel tussen Jamal ben Saddik en Verhoeven werd eind vorig jaar door 366.000 belangstellenden gezien. Overigens geldt dit ook andersom. Hari's gevecht tegen Hesdy Gerges werd door 247.000 kijkers gevolgd.



Er wordt al lange tijd gespeculeerd over een rematch tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Het gevecht in december 2016 eindigde jammerlijk doordat Hari geblesseerd raakte. Vanaf het eerste moment spraken allebei over een nieuw duel. De speculatie wordt verder gevoed met de komst van Glory 59 naar de Johan Cruyff-Arena. Op 29 september zouden de vechters dan tegenover elkaar staan. Dit is echter nog niet bevestigd door de organisatie.



Wedstrijd gemist? Bekijk hier nog eens de hoogtepunten terug.