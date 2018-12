Rifka Lodeizen speelt Astrid Holleeder in nieuwe tv-serie Judas

videoActrice Rifka Lodeizen (46) kruipt in de nieuwe, zesdelige tv-serie Judas in de huid van Astrid Holleeder. De splinternieuwe reeks is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van de zus van topcrimineel Willem Holleeder.

Judas is geregisseerd door Joram Lürsen en geproduceerd door RTL Productions. Wie Willem Holleeder speelt, wordt later bekendgemaakt. De serie is vanaf zondag 6 januari in zijn geheel te zien bij ondemandplatform Videoland én wekelijks bij RTL 4 om 22.00 uur.

Al bekend was dat actrice Marit van Bohemen Astrid Holleeders zus Sonja speelt. Om zich op die rol voor te bereiden bezocht Van Bohemen begin dit jaar een van de rechtszaken in de zwaar beveiligde rechtbankbunker in Amsterdam. Ze maakte daar met haar telefoon opnamen van Sonja's stem. Omdat dat niet mag, werd ze uit de rechtszaal verwijderd. Naderhand noemde ze haar actie ‘en enorme blunder’.

,,Ik was naar de rechtbank - een plek waar ik echt nog nooit ben geweest - gegaan om me te verdiepen in de stem en het Amsterdamse accent van Sonja Holleeder. Dit ter voorbereiding van mijn rol. Toen ik daar zat besloot ik een kort stukje op te nemen met mijn gsm. Wist ik veel dat dat niet mag in een rechtbank. Ik werd vrijwel direct aangesproken door een rechtbankmedewerkster. Die vertelde mij dat wat ik had gedaan ten strengste verboden is’’, aldus Van Bohemen. Door haar actie lekte uit dat er een tv-serie over Judas aan zat te komen.

Flashbacks

Actrice Bianca Krijgsman speelt zeer waarschijnlijk in de reeks Stien Leipoldt , de moeder van moordverdachte Willem Holleeder. De makers hebben dat echter nog niet bevestigd.

Astrid Holleeder, de zus van de beruchte crimineel Willem, beschreef in 2016 in het boek Judas in 576 pagina’s haar leven. De rode draad in het beklemmende relaas: hoe ze besloot te getuigen tegen haar oudere broer en welke gevolgen dat had voor haar dagelijks leven.

Tijdens de jeugd van Astrid in de Amsterdamse Jordaan wordt al snel duidelijk dat zij anders is dan haar volkse broers en zus; ze is slim en probeert zich al op jonge leeftijd te ontwikkelen om weg te komen van haar gewelddadige vader. Elke keer als dat lijkt te lukken, wordt ze weer opgeslokt door haar familie, in het bijzonder door haar criminele broer Willem ‘Wim’ Holleeder.

In de serie werkt Astrid toe naar het moment dat ze haar broer definitief verraadt aan Justitie. Flashbacks maken duidelijk uit wat voor een jeugd zij en haar broer zich hebben losgeworsteld en hoe pijnlijk, maar noodzakelijk, haar verraad is.