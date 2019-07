Rihanna compleet verbaasd door foto van jonge dubbelgangster

Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ruziën thuis over liedjes van Maan

8:59 Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ruziën thuis over de liedjes van Maan. Dat heeft koning Willem-Alexander de zangeres toevertrouwd. Maan ontmoette de koning nadat ze zangles had gegeven in de klas van Alexia.