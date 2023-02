Rihanna maakte veertig setlists om hele oeuvre perfect in Super Bowl-show te stoppen

,,Het was moeilijk om dat allemaal terug te brengen tot dertien minuten”, zei Rihanna donderdag tijdens een speciale persconferentie. ,,Je probeert om zeventien jaar werk in die dertien minuten te proppen, maar ik denk dat we er behoorlijk goed in zijn geslaagd.”

Volgens Rihanna zijn er bijna veertig verschillende setlists gemaakt. ,,We zijn nu bij de 39e. Elke verandering heeft impact, of ik nu een gitaar weg wil laten of toevoegen of een heel nummer wil verwijderen.”

Het optreden is Rihanna’s eerste grote optreden in zo’n zeven jaar. Ze twijfelde in eerste instantie of ze het wel moest doen, aangezien ze vorig jaar moeder is geworden. ,,De vraag of ik de halftimeshow wilde geven kwam drie maanden na mijn bevalling”, vertelde de zangeres. ,,Ik dacht nog bij mijzelf: is dit wel het goede moment om zulke grote beslissingen te nemen? Maar achteraf gezien was het perfect. Dat ik nu een moeder ben, heeft mij denk ik juist de kracht gegeven om deze uitdaging aan te gaan.”

De Super Bowl, die dit jaar tussen Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles gaat, is jaarlijks een van de grootste televisiemomenten van Amerika. Door de jaren heen traden de grootste sterren op tijdens de pauzeshow.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: