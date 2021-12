Rijksmuseum wijdt voor het eerst tentoonstelling aan Vermeer

Hiervoor komen bruiklenen vanuit de hele wereld naar Amsterdam en is ook werk te zien dat nooit eerder in Nederland is getoond. Het Rijks heeft zelf vier werken van Vermeer in de collectie, zoals het wereldberoemde Melkmeisje en Het Straatje. Het museum heeft verder al topstukken als Meisje met de parel uit het Mauritshuis in Den Haag, De geograaf uit het Städel Museum in Frankfurt am Main, Schrijvende vrouw met dienstbode uit The National Gallery of Ireland in Dublin en Vrouw met de Weegschaal uit The National Gallery of Art in Washington vastgelegd.