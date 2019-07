Ringo Starr treedt op samen met Paul McCartney

Jennifer Lopez in tranen nadat grote stroomsto­ring haar concert verpest: ‘Het spijt me zo’

8:05 Wereldzangeres Jennifer Lopez (49) heeft tot haar grote spijt een concert in New York afgebroken vanwege een grote stroomstoring in de stad. Ze had net de eerste drie nummers gezongen toen werd besloten dat de zaal van het iconische Madison Square Garden moest worden ontruimd. Tegen middernacht (lokale tijd) was de stroomstoring die rond 19.00 uur begon verholpen.