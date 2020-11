Rita Ora en Cardi B onder vuur om feestjes met tientallen gasten

Rita Ora vierde zaterdagavond haar dertigste verjaardag in een restaurant in Londen, met wel dertig mensen - onder wie modellen Cara en Poppy Delevingne. Ze gingen stiekem via de achteringang naar binnen. En dat terwijl Groot-Brittannië in lockdown is tot 2 december. Restaurants zijn alleen open voor take away en iedereen moet thuisblijven om te voorkomen dat er contact ontstaat met mensen met wie je niet samenwoont. De politie nam er wel een kijkje, schrijven Britse media, maar het is niet duidelijk of zij ook konden ingrijpen. In de kranten spreken mensen schande van het feest.

Aan de andere kant van de oceaan krijgt ook rapper Cardi B kritiek te verduren nadat ze gisteren liet weten dat ze dit jaar een Thanksgiving-diner organiseerde. De rapper had 25 volwassenen en 12 kinderen op bezoek voor de Amerikaanse feestdag. Gezondheidsautoriteiten hadden juist opgeroepen deze Thanksgiving niet in groepen te vieren, vanwege de coronacrisis. Cardi kreeg dan ook een storm van kritiek over zich heen, waarin mensen zich onder meer afvroegen of ze wel had nagedacht over het zorgpersoneel in haar regio, dat door dit soort acties mogelijk weer flink aan de slag moet.

‘Mijn fout’

Cardi reageerde later op de dag. ,,Sorry, mijn fout, het was niet mijn bedoeling mensen boos te maken. Ik had alleen mijn familie op bezoek, voor het eerst in lange tijd. Het voelde zo goed en het vrolijkte me op. Ik heb heel veel geld uitgegeven zodat iedereen getest kon worden, maar het was het waard. Ik wilde hier niemand mee beledigen.”

Sommige fans namen daar genoegen mee, maar anderen wezen de rapper erop dat negatieve testen volgens het CDC, de Amerikaanse variant van het RIVM, geen vrijbrief zijn om in groepen af te spreken. De testen zijn immers een momentopname, en iemand kan het virus tussen de test en de afspraak alsnog oplopen.

