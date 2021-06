Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid vragen met muzikaal statement aandacht voor Parkinson

Mariëlle Tweebeeke verklaart geheim Nieuwsuur: ‘Op de een of andere manier klopt alles’

22:38 Ze bekende de hele dag een ‘soort vrolijke zenuwachtigheid en kriebels in de buik’ te hebben. De ontlading bij Mariëlle Tweebeeke, één van de presentatoren van Nieuwsuur, volgde vandaag even na 17.00 uur toen in het Ketelhuis in Amsterdam bekend werd dat het actualiteitenprogramma de Zilveren Nipkowschijf had gewonnen. Enthousiast stak ze de armen in de lucht.