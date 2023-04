Rob de Nijs is uit de gevarenzone en steekt een duim op

Update NPO wil af van Ongehoord Nederland: ‘Geen andere mogelijk­heid meer over’

De NPO heeft staatssecretaris van Media, Gunay Uslu, gevraagd om omroep Ongehoord Nederland (ON!) uit het publieke bestel te zetten door de voorlopige vergunning in te trekken. Nooit eerder is zoiets in gang gezet in de Nederlandse omroepgeschiedenis.