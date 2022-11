Rob de Nijs kan door Parkinson ‘geen stap meer zetten’

Jubileum­sei­zoen Heel Holland Bakt start 18 december bij MAX

Het tiende seizoen van NPO-hit Heel Holland Bakt gaat op zondag 18 december van start. Dat meldt Omroep MAX. De formule van het programma is niet veranderd: tien bakkers proberen juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven te overtuigen van hun talenten in de keuken. De presentatie is weer in handen van André van Duin.

