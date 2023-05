Rob de Nijs mag woensdag ziekenhuis verlaten

De artiest werd donderdagavond 20 april opgehaald met een ambulance nadat hij onwel was geworden voor de televisie. Zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter paste thuis in Bennekom eerst mond-op-mondbeademing toe. ‘s Avonds laat knapte De Nijs op en was hij bij kennis, maar later verslechterde zijn toestand weer, waarop zijn familie werd gevraagd naar hem toe te komen. Intussen deelden op sociale media veel mensen foto’s van kaarsen die zij hebben aangestoken voor De Nijs, nadat zijn vrouw daarom vroeg, in lijn met zijn bekende liedje Zet Een Kaars Voor Je Raam. Vorige week berichtte Henriëtte dat haar man ‘uit de gevarenzone’ was, maar nog wel even in het ziekenhuis moest blijven.