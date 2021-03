Rob Kemps gaat presenteren en tv-maken voor SBS 6

VIDEO Oprah: ‘Elizabeth en Philip niet degenen met zorgen om huidskleur Archie’

8 maart Het familielid dat aan prins Harry zou hebben gevraagd hoe donker de huid van zijn baby zou zijn, is in ieder geval niet koningin Elizabeth of haar man, prins Philip. Dat zegt Oprah Winfrey, die het koppel interviewde, vandaag in gesprek met CBS This Morning.