Rob Stenders heeft corona en is tijdelijk afwezig op Radio Veronica

Paaspop neemt Extrema over: ’We hebben vertrouwen in de toekomst’

8:56 SCHIJNDEL - Wat ooit begon met een klein muziekfestival in een Schijndelse manege, groeit uit tot een van de grootste festivalorganisatoren in het land: Paaspop Events BV, nu geheten The Event Warehouse BV. Het bedrijf uit Schijndel is sinds kort ook eigenaar van Extrema, bekend van Extrema Outdoor en het Limburgse festival Solar.