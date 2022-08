Robbie Williams herkende Barbra Streisand niet bij ontmoeting: ‘Gewoon een aardige, oude dame’

De artiesten werden tijdens een vakantie op Tahiti door vrienden aan elkaar voorgesteld. Die eerste ontmoeting verliep nogal ongemakkelijk, vertelt de voormalig Take That-ster. ,,‘Hallo Barbra. Leuk je te ontmoeten’, zei ik. Ik vond haar een aardige, oude vrouw. Ik ging naast haar zitten en het bleek Barbra Streisand te zijn. Toen realiseerde ik het me ineens”, aldus de 48-jarige zanger.

Streisand had ook geen idee met wie ze te maken had, vertelt de zanger. Volgens Williams dacht de 80-jarige zangeres dat hij een voetballer was, omdat hij meedeed aan Soccer Aid, een door hem opgezette jaarlijkse voetbalwedstrijd voor het goede doel.

Streisand won in haar carrière meerdere Oscars en Grammy Awards. Williams werd wereldberoemd met Take That en scoorde als soloartiest hits als Angels en Let Me Entertain You. Volgende maand verschijnt zijn nieuwe album.