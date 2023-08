Robbie Williams is 12 kilo afgevallen en wil nu plastische chirurgie ondergaan

Wie Robbie Williams op Pinkpop zag, had het al door. De Britse superster is flink wat kilootjes lichter dan voorheen. Maar de entertainer is nog niet helemaal tevreden over zijn nieuwe look en wil nu plastische chirurgie ondergaan, zo vertelt hij aan The Sun .

Op de foto's van Ayda Field, de vrouw van Robbie, is duidelijk te zien dat hij een stuk een stuk strakker in zijn lijf zit. Zeker op de foto's zonder shirt. Het scheelt maar liefst twaalf kilo’s met eerder. De zanger wil echter meer. ,,Iedereen zegt over plastische chirurgie: doe het niet! Maar niemand ziet de goede plastische chirurgie die door niemand wordt opgemerkt. Veel mensen in mijn industrie hebben heel goede behandelingen ondergaan.”

Robbie wil zijn ogen laten doen. ,,Ik wil daar wat fillers hebben, want doordat ik ben afgevallen lijkt het alsof ik holle ogen heb.”

Haartransplantatie

De populaire haartransplantaties zijn niets voor de artiest. ,,Ik ga mijn haren houden zo lang als ik kan en dan zal ik volledig kaal worden”, vertelt hij. Dat heeft echter een medische oorzaak. ,,Ik ben naar twee mensen geweest om te kijken of ze me konden helpen mijn haar dikker te maken, maar blijkbaar is mijn haar te dun om nog te oogsten. Het is wat het is.”

Met twaalf kilo lichter mag Robbie dan wel strakker in zijn lijf zitten en met plastische chirurgie wil hij wat aan zijn holle ogen doen, conditioneel lijkt het nog niet goed te zitten met de 49-jarige popster. Tijdens zijn optreden op Pinkpop grapte hij over ‘long covid’ en gaf hij aan ‘fucked’ te zijn. Hij kwam in ieder geval ‘oud en futloos’ over in Landgraaf, oordeelde onze recensent.

