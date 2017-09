Robbie Williams naakter dan ooit in zijn boek

Reveal documenteert ook zijn nog immer getroebleerde verhouding met de pers. Williams leest alle sensatieberichten en recensies over hem en raakt van slag van elke keer dat hij ‘dikke popster’ of ‘has been’ wordt genoemd. Tegelijk verkoopt hij de exclusieve foto’s van zijn bruiloft en twijfelt hij ook over de eerste foto van dochter Teddy. ,,Die klootzakken kunnen net zo goed haar studie en haar eerste auto betalen’’, oppert hij over een nieuwe deal.



Uiteindelijk verwerpt hij dat plan als ethisch onverantwoord, maar hij wil ook een jacht op de foto van zijn dochtertje voorkomen. Dus zet hij een gratis foto op internet, waarop hij te zien is met Teddy op zijn ontblote borst. Het pakt anders uit dan gehoopt. Als de paparazzi hem bij een speeltuinbezoek omzwermen, roepen ze hem toe: ‘Waarom doe je zo boos? Je hebt zelf met haar geposeerd.’’



Zo biedt Reveal een fascinerende inkijk in het leven van een popster die aan geen van de algemeen geldende definities van dat begrip voldoet. Williams bulkt niet van het zelfvertrouwen, maar is razend onzeker. Hij is één van ’s werelds beste entertainers, maar is doodsbang voor optredens. En hij boetseert niet aan zijn imago, maar is steevast gruwelijk openhartig. Zo vertelt hij op een persconferentie in Frankrijk met genoegen over zijn neiging thuis naakt rond te lopen. ,,Vind ik heerlijk. Sterker: als ik een grotere piemel had, was ik vandaag ook naakt.’’



Uiteindelijk komt Williams ook toe aan zelfanalyse. Hoe komt het dat hij na 25 jaar in de muziekindustrie nog steeds meespeelt in de hoogste divisie? Hij is geen groots zanger en schrijft hoogstens ‘aardige’ liedjes, vindt hij zelf. ,,Mijn grootste talent is aandacht trekken, denk ik. Nee wacht. Het is anders. Ik ben kennelijk in staat om trauma eruit te laten zien als zelfvertrouwen. Dat is mijn talent.’’