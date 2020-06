Robbie Williams slaat nieuwe weg in met aankomend album

HelloFresh zegt contract met Lea Michele op vanwege racisme

7:53 Slecht nieuws voor Lea Michele. De actrice zag een lucratieve deal die ze met het maaltijdboxbedrijf HelloFresh had gesloten in rook opgaan. De reden hiervoor is dat Michele zich racistisch zou hebben uitgelaten tegenover een vroegere Glee-collega, die daarover haar beklag deed op sociale media. Dit was een reactie op een tweet van Lea, die op Twitter sympathiseerde met George Floyd en de Black Lives Matter beweging.