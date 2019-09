Robert Doornbos weet eindelijk wanneer hij met Chantal trouwt: ‘Het is meer dan houden van’

Voormalig autocoureur Robert Doornbos (38) en styliste Chantal Bles (41) zijn van plan over twee jaar te trouwen. Dat vertelde Doornbos vandaag aan radio-dj Mattie Valk in #IKRIJVOORNL, een nieuw gesponsord onlineprogramma. Het stel heeft een zware periode achter de rug door de ziekte van hun dochtertje Jada (3), maar voelt zich sterk. ,,Van die levenslust van Jada kunnen wij nog wat leren.”

Vorig jaar werd bij Jada een grote niertumor gevonden, die operatief is verwijderd. Daarna moest het meisje nog chemotherapie ondergaan. Het gaat inmiddels goed met de kleine meid; ze is inmiddels een paar maanden schoon. ,,Ze heeft elke drie maanden een scan, maar het gaat hartstikke goed.”



De relatie tussen Robert en Chantal is behoorlijk op de proef gesteld door de situatie, maar ze zijn nu gelukkiger dan ooit. ,,Bij ons is de relatie nu wel meer dan houden van of verliefd zijn, we zijn echt heel diep gegaan met zijn tweeën’’, aldus Robert. ,,We zijn nu gelukkig en super aan het genieten van Jada, van die levenslust kunnen wij nog wat leren.” Robert staat door de ziekte van zijn dochter niet ongeruster in het leven, hij lijkt er juist zekerder van te worden. ,,Ik kan nu alles aan. Ik heb best wel op wat hete vuren gestaan, ook tijdens mijn racecarrière. Ik maak me niet zo heel erg zorgen.”

Huwelijksaanzoek

Ruim zeven jaar geleden vroeg Robert Chantal ten huwelijk. ,,Ik ging een jaar met haar en toen wist ik gelijk: wat goed is, komt snel. Toen heb ik haar meegenomen naar Parijs en haar daar op een prachtige locatie ten huwelijk gevraagd.” Chantal had het aanzoek niet zien aankomen. ,,Haar mond bleef heel lang open staan, er kwam geen geluid uit. Toen werd ik wel onzeker, is het nou ‘ja‘’ of ‘nee’? Maar we zijn nog steeds niet getrouwd. De bachelor heb ik al wel gehad, ik ben al in Vegas geweest. Maar die is inmiddels verjaard, dus die doen we nog een keer over.”

Toen Mattie aan Robert vroeg waarom het stel nog steeds niet is getrouwd, zei hij: ,,Er kwam heel veel tussendoor. Ik had zelf een verschrikkelijk lastige rechtszaak met een oude sponsor en daar wilde ik haar niet mee lastigvallen. Daarna kregen we een bevalling die misging, en dat met Jada. Dus het kwam er niet van. We gaan er nu voor als we tien jaar samen zijn.”

Robert en Chantal hebben naast Jada ook zoontje Josh (1).