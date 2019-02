Robèrt van Beckhoven: Natuurlijk mag je een joker jatten!

video Twee miljoen kijkers zien hoe ‘Broertje van Rob Jetten’ indruk maakt in The Voice

7:48 Bijna twee miljoen kijkers zagen gisteravond dat de 24-jarige projectmanager Dennis van Aarssen een voorzichtige stempel drukte op de eerste liveshows van de populaire talentenjacht The voice of Holland. Naast de lovende reacties bij het thuispubliek strooiden ook de coaches met punten na zijn versie van Michael Bublé's Lost. Met 1.986.000 kijkers was The voice of Holland gisteravond het best bekeken programma.