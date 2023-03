Robin Martens opnieuw zwanger: ‘Ons gezin wordt groter, jippie’

Robin Martens (30) is in verwachting van haar tweede kindje. Daarmee gaat een langverwachte droom van de actrice, een broertje of zusje voor dochter Makéna, in vervulling.

Bij een foto waarop Robin met vriendlief Benjamin en Makéna in de kou bij een schutting poseren, schrijft de voormalig ster uit Goede Tijden Slechte Tijden dat zij ‘enorm blij en dankbaar’ zijn. ‘Ik ga jullie vanaf vandaag weer lekker spammen met zwangerschap posts’, knipoogt Robin op haar instagrampagina.

Een verrassing is de zwangerschap niet. De actrice vertelde eerder aan weekblad Story Robin dat ze alle anticonceptiemiddelen ‘overboord had gegooid’. ,,Ons dochtertje is nu zestien maanden. Met een beetje geluk raak ik snel zwanger en is het leeftijdsverschil tussen hen iets meer dan twee jaar. Het is altijd mijn droom geweest om een gezin te stichten.’’

Robin Martens werd in de zomer van 2021 moeder van Makéna, wat ‘de gelukkige’ betekent. ,,Zij maakte mij moeder, maar hoe leuk zou het zijn om meer kindjes in ons huis rond te hebben lopen! We hopen nu op een nieuw wonder. Want zwanger raken blijft natuurlijk nog altijd een wonder.’’

