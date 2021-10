Rockband All Time Low neemt juridische stappen tegen beschuldigingen van seksueel misbruik

De Amerikaanse rockband All Time Low ontkent alle beschuldigingen van seksueel misbruik, nadat afgelopen weken verschillende verhalen de ronde deden over de band. Zo wordt onder andere gitarist Jack Barakat op social media beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarig meisje.

Eerder deze maand plaatste een vrouw een video op TikTok waarin ze beweerde dat een niet nader genoemde beroemde punkrockband haar had uitgenodigd in hun tourbus toen ze 13 was. De band zou haar bier hebben aangeboden en haar hebben gevraagd haar bh uit te trekken. De video ging viral en gebruikers brachten snel details uit haar verhaal in verband met de leden van All Time Low.

Op 25 oktober beschuldigde een anonieme vrouw Barakat van aanranding. Het misbruik begon volgens haar in 2011, toen ze 15 jaar was en ging door tijdens de tour van de groep in 2011 en daaropvolgende tours. Ze beweert ook dat een ander lid van All Time Low in 2016 getuige was van het seksueel misbruik door Barakat.

Tegenstrijdigheid

In een verklaring die alle vier de bandleden gisteren naar buiten brachten, melden ze: ‘Toen een TikTok-video een paar weken geleden viral ging en inspeelde op ongepast gedrag binnen ons kamp, ​​hebben we ervoor gekozen om niet te reageren vanwege de tegenstrijdigheid in het verhaal en de schijnbare onwil om ons bij naam te noemen.’ De band was van mening dat door het geven van een reactie de zaak mogelijk zou escaleren en besloot er daarom maar niet verder op in te gaan. Nu voelen de bandleden zich echter toch genoodzaakt een verklaring te geven.

Ze vervolgen: ‘We kunnen met absolute zekerheid stellen dat wat er over ons wordt gezegd volledig en volkomen onjuist is.’ De band meldt dat ze de bron van deze ‘valse’ beschuldigingen zullen onderzoeken en juridische stappen gaan ondernemen.

All Time Low werd opgericht in 2003 en kreeg bekendheid tijdens de Vans Warped Tour, een inmiddels verdwenen hoofdbestanddeel van de poppunkscene. Ze hebben acht albums uitgebracht en zijn bekend van onder andere de nummers Dear Maria, Count Me In en Weightless.

