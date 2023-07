Rockband Navarone stopt na 15 jaar, afscheidsconcert in januari

‘De afgelopen 15 jaar hebben we bloed, zweet, tranen, lied, leed, highs, lows en heel veel liefde met elkaar gedeeld’, schrijven de muzikanten. ‘Echter komt aan al het goede een eind. En we zijn nieuwsgierig naar nieuwe expedities buiten Navarone.’

De groep bedankt de fans ‘vanuit de grond van ons hart voor de liefde, support en het bouwen van al die mooie feestjes in de afgelopen 15 jaar!’ Er komt nog een groot afscheidsoptreden in podium Doornroosje in Nijmegen op 5 januari. De verkoop hiervoor gaat 14 juli van start.

Het eerste album verscheen in 2012 en heette A Darker Shade Of White. Het debuutalbum werd in eigen beheer uitgebracht om zo een minimum aan bemoeienis van buitenaf te garanderen. Daarna brak de groep door met optredens op alle grote festivals. Meerdere albums volgden.

Navarone was in 2018 de eerste band die in The Voice of Holland optrad. De groep bereikte zelfs de finale en eindigde dat seizoen als tweede.

