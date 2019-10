Rod Stewart verrast koppel tijdens bruiloft in Las Vegas

Ex-sultan van Maleisië over bizarre alimenta­tie-ei­sen: Wie denkt ze dat ik ben? Bill Gates?

15:24 Scheiden doet lijden, luidt het spreekwoord, en dat is zeker het geval bij Muhammad V (50), de ex-sultan van Maleisië. Die brak in juli na amper zes maanden huwelijk met de Russische Rihana Oksana Voevodina, een 27-jarige voormalige Miss Moskou. En hoewel zij ontkent dat ze gescheiden is, vraagt ze toch alimentatie van haar voormalige geliefde.