Roel Maalderink komt met nieuw satirisch programma voor de VPRO

Getuige in proces R. Kelly: hij droeg een pistool tijdens seks

1 september Een van de getuigen in het proces rond R. Kelly claimt dat de Amerikaanse artiest een pistool bij zich hield tijdens de seks. Dat meldt Fox News. De I Believe I Can Fly-zanger wordt ervan beschuldigd dat hij een soort netwerk zou hebben opgezet om seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping te kunnen plegen. Een getuige claimt nu dat R. Kelly ook een pistool had.