Roel Maalderink terug met nieuwe straatinterviews: ‘Hoe racistisch bent u?’

Hij loopt net voorbij Jamin, op de Lijnbaan in Rotterdam. De heer van middelbare leeftijd begint al nee te schudden als hij Roel Maalderink ziet met zijn Voxpop-microfoon. Korte tijd later doet ook een vrouw, sjouwend met twee volle tassen, hetzelfde. Twee jongeren nemen dan nog net de moeite met een wuifgebaar. ‘Geen interesse’.



Het straatinterview van Roel Maalderink en diens cameraman Miguel Murgia (32) vandaag in hartje Rotterdam moet nog op gang komen. ,,Tien jaar geleden liep ik nog wel eens achter mensen aan”, stelt de interviewer. ,,Moet je dus niet doen. Heeft geen zin. Voorbijgangers zijn jou natuurlijk niets verplicht. Beleefd blijven is één van de criteria van een goed straatinterview.”



Roel Maalderink is terug met zijn straatinterviews, waarmee hij voor deze site miljoenen belangstellenden bereikte. Met zijn item op de Bible Belt waar hij vroeg ‘wat u zou doen als uw zoon een homo sapien zou zijn’. Met zijn vraag hoe mannelijk mannen zijn. Of je tegenwoordig nog alles mag zeggen (‘Nee, zeiden ze, maar als ik dan vroeg wát niet, wisten ze het niet) en hij vertaalde de zwarte pietendiscussie naar de paashaas. Met voorbeelden (‘Dit is de Slaafhaas’) in de hand vertelde hij dat die haas vroeger zwart was en nu wit. ,,Het maakt de mensen opeens helemaal niet meer uit welke kleur die kindervriend ooit had”, glimlacht Maalderink.