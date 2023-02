Roethof blijft bij standpunt taser na training met Op1, Simons laat verstek gaan

Volgens de politie was er aan tafel bij de talkshow van NPO 1 te weinig kennis over onder meer de inzetcriteria, de veiligheid en de werkwijze met betrekking tot stroomstootwapens. Het item leidde tot veel boosheid en onbegrip bij de politiebonden, die via deze site hun ongenoegen uitten. ,,Het is zó ongenuanceerd, zó plat”, zei ACP-voorzitter Wim Groeneweg. ,,Het stroomstootwapen wordt hier op basis van een Amerikaans fragment geridiculiseerd tot een middel dat wij zomaar klakkeloos zouden gebruiken. Maar zo passen wij dat in ons land helemaal niet toe. De vergelijking slaat nergens op.”

Ook Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) zat die avond aan tafel en werd door de politie uitgenodigd voor de training, maar zij is niet op de uitnodiging ingegaan. Eerder liet de politica op Twitter al weten dat ze geen uitnodiging via sociale media wilde ontvangen, maar in haar mail of via de telefoon. Op vragen van deze site is Simons herhaaldelijk niet ingegaan.

‘Ik hoef geen open brieven van de korspleiding meer, of een uitnodiging voor een tasertraining’, schreef Simons later in een opiniestuk voor NRC. ‘Deze manier van handelen is funest voor onze democratie, voor het politieke en maatschappelijke discours, en voor de veiligheid van critici én elke burger van dit land. De uitnodiging moet publiekelijk: probeer dan maar eens ‘nee’ te zeggen.’

Kritiek op Op1

Roethof had wel belangstelling voor de training. ,,Praten is de basis van al het goeds. Dus als ik een uitnodiging krijg en daar de nut en noodzaak van inzie, neem ik die aan”, zei de strafrechtadvocaat na afloop van de training met een zogenoemde Taser X2. ,,De reactie van de politie op de tv-uitzending vond ik heel overtrokken. Ik sta nog steeds achter elk woord dat ik heb gezegd. Het is wel fijn om de andere kant van het verhaal te horen; hoe mensen uit het veld het in de praktijk ervaren.” Roethof blijft erbij dat hij vindt dat het stroomstootwapen te makkelijk kan worden gebruikt.

Naast Roethof en Simons kregen ook de presentatrices van Op1 kritiek, omdat zij niet voor genoeg tegengeluid zorgden in de uitzending. Op1 liet weten dat daar bewust niet voor was gekozen. ,,Het geluid van de Nederlandse politie hebben we aan bod laten komen door middel van een uitlegvideo van de politie zelf en de presentatie heeft een aantal van de door de politie en in de politiek gebezigde argumenten voorgelegd aan Sylvana Simons en Gerald Roethof.”

Agree to disagree

Janis Tamsma, hoofd Operatiën Eenheid bij de politie in Amsterdam, zei na afloop dat het niet erg is dat niet iedereen het met elkaar eens is over dit onderwerp. ,,Agree to disagree, zal ik maar zeggen. Dat is geen probleem. Het is belangrijk dat we feitelijkheden voor het voetlicht konden brengen.” De politie hoopte door middel van de training meer context en duiding te geven, zodat in een volgende uitzending ‘de juiste feiten en omstandigheden’ worden ingebracht.

Agenten zijn ondertussen ‘zeer positief’ over het stroomstootwapen. Dankzij hun taser gaan ze zelfverzekerder de straat op en grijpen ze daadkrachtiger in om gewelddadige mensen onder controle te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van de Politieacademie. ,,De taser blijft een ingrijpend geweldsmiddel”, waarschuwde onderzoeker Otto Adang afgelopen zomer op deze site. ,,Het moet terughoudend worden ingezet. De stroomstoot veroorzaakt veel pijn, mensen raken kortstondig verlamd en dat geeft grote risico’s voor kwetsbare personen.”

Hoe werkt een taser?

Na een testfase behoort het stroomstootwapen sinds januari 2022 tot de wapenuitrusting van Nederlandse agenten. Het wapen vuurt stroomdraden af waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft zich uitgesproken tegen deze methode, omdat die ‘onaanvaardbare gezondheidsrisico’s’ met zich mee zou brengen.

De inzet van stroomstootwapens wordt de komende drie jaar gevolgd door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en de GGD Amsterdam.

