Roger Waters zorgt opnieuw voor ophef: politie Berlijn onderzoekt optreden zanger in ‘SS-uniform’

De politie van Berlijn onderzoekt of Roger Waters heeft aangezet tot haat tijdens een van zijn concerten in de Duitse hoofdstad. De oprichter van Pink Floyd verscheen daar in een outfit dat leek op het uniform van een SS-officier.

Op het pak dat Waters droeg waren rode armbanden met de gekruiste hamers te zien die iets weg leken te hebben van de fictieve neonazistische organisatie uit de film Pink Floyd: The Wall uit 1982. Een woordvoerder van de politie zegt nu tegen persbureau AFP dat er een onderzoek loopt naar Waters omdat de kleding die hij op het podium droeg kan worden gebruikt om het naziregime te verheerlijken of te rechtvaardigen, waardoor de openbare orde wordt verstoord.



Boven de zanger hingen tijdens het concert , dat vorige week plaatsvond in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn, rode vaandels in de stijl van het Derde Rijk, waarbij het hakenkruis vervangen werd door emblemen van gekruiste hamers.

Het optreden begon met een aankondiging op groot scherm met de tekst ‘Over een kwestie van algemeen belang: een rechtbank in Frankfurt heeft bepaald dat ik geen antisemiet ben. Voor alle duidelijkheid, ik veroordeel antisemitisme onvoorwaardelijk’. Verwijzend naar de rechtszaak die Roger Waters aanspande nadat de gemeente Frankfurt eerder dit jaar besloot zijn concert te annuleren omdat de zanger volgens het stadsbestuur antisemitische uitspraken heeft gedaan. Waters won de zaak en mocht alsnog optreden.

Anne Frank

Op het scherm waren ook namen van overledenen te zien, onder wie Anne Frank, de Amerikaan George Floyd, de zwarte man die overleed door toedoen van politieagenten en Abu Akleh, een Al Jazeera-journalist die vorig jaar werd neergeschoten terwijl hij verslag deed van een inval door de Israel Defense Forces in een Palestijns vluchtelingenkamp.

Het optreden van het Pink Floyd-icoon leidt tot heel wat verontwaardiging bij veel critici die de rockster beschuldigen van antisemitisme. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde eerder deze week al boos op de beelden. ‘Goedemorgen aan iedereen behalve Roger Waters, die in Berlijn de nagedachtenis aan Anne Frank en de 6 miljoen vermoorde Joden in de Holocaust ontheiligde’, schreef het ministerie op Twitter. Ook Het Simon Wiesenthal Centrum veroordeelde het optreden op Twitter: ‘De autoriteiten van Frankfurt en de Mercedes-Benz Arena in Berlijn – een plaats van waaruit Joden door de nazi’s werden gedeporteerd – zouden zich moeten schamen dat ze de antisemiet Roger Waters deze locatie voor zijn concert hebben gegeven.’

Het optreden van de 79-jarige Waters vorige week was onderdeel van zijn This is not a drill-tour. Op zondag staat zijn laatste Duitse concert in Frankfurt op het programma. Ondanks dat dat concert dus nu wel door mag gaan, zijn demonstranten wel van plan om zondag te demonstreren bij het optreden in de Frankfurt Festhalle.

