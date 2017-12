Rogier bouwt spanning rond Gordon op met sexy zwembadselfie

Of hij nu aan Gordon (49) het jawoord heeft gegeven of niet, huwelijkskandidaat Rogier van der Linden uit Leiden is de afgelopen 24 uur ineens opvallend enthousiast over het avontuur met de entertainer. De 41-jarige horecaondernemer wekt de nieuwsgierigheid door onder meer zijn sexy zwembadlijf te showen.

Het leven van Rogier staat sinds 26 oktober op zijn kop toen zijn succesvolle date met Gordon werd uitgezonden op RTL4. 1,2 miljoen kijkers zagen hoe Goor overrompeld werd door de spontaniteit en de zorgzame kant van de Leidenaar, die in een bakfiets kwam aanrijden met daarin dochtertje Jamie. ,,Dit is wat ik zoek'', glunderde Gordon. ,,En hij heeft nog leuke ogen ook. En een flipperkast.''

Rogier veroverde ook de harten van het publiek. ,,Dit is de perfecte match'', concludeerden twitteraars al snel. De weken erna bleef het bij Gordon kriebelen, waarna hij hem lachend een ticket naar Zuid-Afrika in de handen drukte. Hoe het daar verderging, wordt door RTL strik geheim gehouden tot de uitzending van de bruiloft op 14 december.

Spannend

De door zijn fans benoemde 'stabiele en lieve papa' Rogier gooide via Instagram sinds gisteren maar liefst zes kiekjes online, beginnende met zijn vertrek vanaf Schiphol. Daarbij vertelt hij dat hij 'natuurlijk' niks mag verklappen en dat hij dezelfde vlucht had als zijn concurrent, de Italiaanse steward Manuel Schiavi, voor wie Gordon ook warme gevoelens koestert. Ook deelt hij foto's van het moment dat hij met de presentator in ondertrouw ging. ,,Nog nooit eerder gebeurd in Nederland, hoe bijzonder weer hè!''



Uit zijn laatste twee foto's blijkt dat Rogier trots is op zijn lichaam. Vanuit zijn ligbed op het terras van zijn hotel in Kaapstad maakte hij een selfie en vanuit het zwembad laat hij weten dat hij een geweldige tijd heeft. Rogiers instagramvolgers houden het ondertussen niet meer van de spanning. 'Het wordt spannender met de dag', reageert iemand. En nog steeds hopen velen dat Gordon een leven wil opbouwen met de horecaman en zijn dochtertje. 'Jij bent zoveel mooier dan Manuel', 'De liefde doet je goed zo te zien' en 'Jij bent de knapste, liefste, meest sexy en meest integere man die Gordon ooit in zijn aura zal hebben!', aldus 'team Rogier'.

Heerlijk! #bluewater #mountains #capetown #swimming #swimmingpool #zwembad #zwemmen #bergen #afrika #kaapstad #green #groen #awesome Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 4 Dec 2017 om 11:28 PST Quote De liefde doet je goed zo te zien Een instagramvolger van Rogier

Manuel blijft stil

Of Manuel net zo lyrisch over zijn deelname aan Gordon Gaat Trouwen is, blijft gissen. Hij deelde via Instagram geen foto's en zijn facebookaccount is sinds gisteren afgeschermd. Vorige maand ging het gerucht rond dat Gordon voor de knappe Italiaan is gegaan, nadat zijn zus Lydia via Facebook reageerde op een bericht dat Manuel de gelukkige zou zijn met 'Wist ik al 2 weken geleden'.

Zeker is dat Gordon zijn jawoord gaf in een spierwit pak in de tuin van de wijnboerderij Nooitgedacht in Kaapstad. RTL-baas Erland Galjaard en zijn echtgenote Wendy van Dijk, zangeres Elske DeWall, Tineke de Nooij - die in Kaapstad woont - en Goors goede vrienden Gerard Joling en Danny Rook waren bij de ceremonie aanwezig. Angela Groothuizen trad op als buitengewoon ambtenaar. Een vijfsterrenresort op de paradijselijke Malediven zou de huwelijksreisbestemming zijn.

Ok, ok, nog eentje van mij alleen (op een put met uitzicht🤣) voor het slapen gaan😉 #zuidafrika #afrika #capetown #travel #uitzicht #view Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 3 Dec 2017 om 14:32 PST

Nog een pica met Manuel. 👍 #Afrika #Kaapstad #capetown Dressed by #Driss 🤘🌈👊 Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 3 Dec 2017 om 12:11 PST

Goedemorgen mensen! Ik mag natuurlijk niks verklappen over de rest van het programma, maar jullie weten inmiddels dat Mr. Manuel en ik op het vliegtuig gestapt zijn naar Afrika. This is us @ the #airport in #Kaapstad 🤘#nicedude ! Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 3 Dec 2017 om 2:44 PST

Vandaag precies 2 weken geleden ging Gordon met 4 mannen in ondertrouw en ik was daar 1 van 🤪Nog nooit eerder gebeurd in Nederland, hoe bijzonder weer hè! Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 4 Dec 2017 om 3:33 PST

Met de leukste trouwambtenaar @angelagroothuizen 💍❤️ #gordongaattrouwen #capetown #wedding Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 1 Dec 2017 om 0:53 PST

Een week geleden alweer! #gordongaattrouwen #bestfriends #rtl4 #bridesmaids Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 4 Dec 2017 om 7:12 PST