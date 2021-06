Rolf koopt peperdure Porsche en Katja viert de liefde

Tino Martin ziet optreden Bevrij­dings­dag als ‘zwarte bladzijde’

21 juni Tino Martin baalt nog altijd van zijn optreden op Bevrijdingsdag. Na de show, die live te volgen was via een livestream, kreeg de zanger veel kritiek omdat hij vals zong. ,,Laat ik het zo zeggen, dat op 5 mei kun je wel een zwarte dag of zwarte bladzijde uit mijn leven noemen”, zei Martin gisteren tegen Shownieuws.