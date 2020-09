Rolf Sanchez blijft de baas in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 37. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 stijgers en 16 zakkers.

MOOD- 24kGoldn ft. Iann Dior

24kGoldn, die in werkelijkheid Golden Landis Von Jones heet, is de tiende artiest in de Top 40 die in dit millennium geboren is. Met Iann Dior, die anderhalf jaar ouder is, maakte hij de track Mood die via de TikTok-app weer tot ongekende hoogtes wist te komen. Afgelopen week werd Mood van 24kGoldn en Iann Dior de meest gestreamde track op Spotify en ook heeft het tweetal in de Verenigde Staten een nummer 1 te pakken in de Billboard Hot Rock & Alternative Songs. In de Top 40 is Mood nieuw binnen op nummer 29.

DE ECHTE VENT- Racoon

Het was een vermoeiend jaar voor Racoon want de groep had grootse plannen in 2020. Het succes van Het Is Al Laat Toch konden ze, vanwege de coronacrisis, niet aan den lijve ondervinden. En dat wil de Zeeuwse groep altijd... voelen hoe een nummer het doet door het op het podium te kunnen spelen. De Echte Vent is de tweede single van een Nederlandstalig album dat eigenlijk deze maand zou verschijnen. Dat gebeurt echter pas als ze ook weer met hun muziek op pad kunnen. Gelukkig is er wel een nieuwe single en De Echte Vent, vorige week de Alarmschijf op Qmusic, is op nummer 28 de hoogste binnenkomer.

KINGS & QUEENS- Ava Max

Komende vrijdag verschijnt Heaven & Hell, het langverwachte debuutalbum van Ava Max. Dat album is zelfs zo langverwacht dat we meer dan de helft van de nummers al kennen omdat ze al eerder zijn uitgebracht. In de Top 40 hebben we het al zes weken te stellen met een dubbele notering van de 26-jarige zangeres. Salt zakt deze week 11 plaatsen naar nummer 27 terwijl Kings & Queens de goede kant op gaat met 2 plekken winst op nummer 4. Dat maakt Kings & Queens de een-na-hoogst genoteerde track van Ava Max want alleen de nummer 1-hit Sweet But Psycho stond in de lijst.

MÁS MÁS MÁS- Rolf Sanchez

De ex-nummer 1-hit van Jason Derulo en Jawsh 685, Savage Love, ruilt van plek met Head & Heart. Dat betekent dat Joel Corry en MNEK nu voor de derde week op nummer 2 staan met hun hit. Baas boven baas blijft Rolf Sanchez - vorige week kreeg hij een Top 40 Award voor een nieuwe mijlpaal - Más Más Más is de 800e nummer 1-hit en ook deze week de nummer 1 in de Top 40.

