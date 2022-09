Rolf Sanchez moet uitverkochte shows in Afas Live cancelen: ‘Iedereen krijgt geld terug’

Dat Sanchez met een blessure kampt, was al langer duidelijk. Eerder moest hij al zijn single annuleren, die voort zou komen uit het tv-programma I want your song. Daar kwam vandaag nog een zware mededeling overheen. ,,Ik heb dit filmpje al twintig keer opgenomen, want elke keer moet ik stoppen vanwege emotie”, vertelt de zanger op Instagram.



,,Afgelopen periode ben ik open geweest over een blessure die ik heb. Waardoor ik niet honderd procent bij mijn stem terechtkom.” Sanchez kampt met een blessure aan zijn middenrif. Hij kan wel zingen, maar lang optreden houdt hij niet vol. ,,Het lukt niet langer dan zestig minuten op het podium. Ik heb ondertussen een heel team met specialisten om me heen. We zijn met behandelingen bezig. Dag in, dag uit.”

Refreintjes weggeven

In oktober zou hij dus shows geven in Afas Live. Sanchez dacht in eerste instantie dat hij die wel zou gaan redden. Maar hij zegt nu: ,,Die twee avonden komen voor mij net te snel. Het lukt me op dit moment nog niet om die shows te geven van 100 minuten. Ik wil niet na zestig minuten mijn refreintjes weggeven, omdat ik niet zeker weet of mijn stem het doen.”



De keuze om het concert te annuleren is in nauw overleg geweest met zijn dokter en zangcoach. De shows, die door corona al een paar keer werden verplaatst, worden niet ingehaald. ,,We gaan het niet meer verschuiven. Iedereen krijgt netjes zijn geld terug. Ik ga nu vol mijn herstel in. Ik ga mijn stemconditie op orde krijgen. Ik word hier sterker van. Ik kom sterker terug dan ooit”, besluit Sanchez.

