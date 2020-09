Rolling Stones eren overleden Toots Hibbert

Op Twitter vertelde Mick Jagger dat hij gegrepen werd toen hij in de jaren zestig voor het eerst Pressure Drop hoorde. ‘Dat was een belangrijk moment voor mij’, schrijft de zanger. ‘Hij had een geweldige stem en op het podium gaf hij echt alles voor het publiek.’



Zijn stem zal Keith Richards ook lang bijblijven, zo vertelde hij nog niet zo heel lang geleden aan het blad Rolling Stone. Richards vergelijk de stem van Hibbert met die van Otis Redding. De muzikant had ook nog wel contact met Hibbert en vond het geweldig als ze met elkaar belden.



Ronnie Wood deelt op Twitter een opname van een gesprek dat hij jaren geleden had met Hibbert over Pressure Drop, een van de hits van Toots and the Maytals. ‘Ik heb hele fijne herinneringen aan hem. Hij was een lieve man met heel veel talent.’



Toots and the Maytals verzorgden het voorprogramma voor de Stones tijdens hun Bigger Bang Tour tussen 2005 en 2007. De twee bands waren in augustus 2006 in het kader van die tournee te zien in Amsterdam.