Rolling Stones na vijf jaar weer naar Nederland

Robbie Williams tientallen miljoenen rijker, maar een huis heeft hij niet meer

Robbie Williams en zijn gezin hebben momenteel geen onderkomen meer nadat de zanger zowel hun huis in Engeland als in Los Angeles had verkocht. Waar de familie gaat neerstrijken weet Williams nog niet. ,,We zijn een beetje aan het rondkijken, we wonen nu eigenlijk nergens.” Dit meldde hij in een gesprek met het Australische radioprogramma The Kyle and Jackie O Show.

11 maart