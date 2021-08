‘Rolling Stones zetten tournee door na overlijden Charlie Watts’

Met het overlijden van Charlie Watts valt de hartslag van de Stones stil

25 augustus Ook the Rolling Stones zijn niet van graniet. Ze leken onsterfelijk, maar Charlie Watts bewees als eerste het tegendeel. De drummer van de iconische rockband overleed op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Londen. Met Mick Jagger (78) en Keith Richards (77) vormde hij het hart van de Stones.