Romana Vrede schuift als eerst aan in Zomergasten

Romana Vrede is actrice en verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag. Vorig jaar won ze de prestigieuze toneelprijs Theo d'Or voor haar hoofdrol in RACE. Haar rol in de theatermarathon The Nation leverde haar een nominatie op voor de Colombina, de prijs voor de indrukwekkendste vrouwelijke bijrol. Komend jaar is Vrede opnieuw te zien in haar eigen stuk Who's afraid of Charlie Stevens, over de liefde voor haar ernstig autistische zoon Charlie en de plaats die ze voor hem bevecht in de samenleving.



Abbring praat zes zomeravonden lang met gasten over zijn of haar ideale televisieavond aan de hand van fragmenten. Vrede: ,,Zomergasten geeft me de kans om de schoonheid te laten zien die schuilt in de details van lelijkheid. Als je gedwongen wordt om de dingen steeds vanuit een ander perspectief te bekijken dan ga je het leven zien als een film. De mise-en-scène ligt niet vast, die maak je zelf."