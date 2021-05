Romee kolft op de set en Loek heeft nog steeds nachtmerries van De verraders

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het dikke script voor de vermoedelijk erg lange nieuwe film met Yolanthe Cabau is ‘topje over gezicht’-achtig grappig, bewijst haar derde foto.

Hoe je lijf er ook uitziet, het is altijd een ‘bikinibody’ en mooi voor een foto, weet Miljuschka Witzenhausen . De deuren hadden wel beter eerst in de lak gekund.

Loek Peters schrikt af en toe nog steeds wakker van de moordpartijen die werden beraamd in de kerker bij De verraders . De speelgoedkeuzes van zijn zoon werken niet erg mee.

Zelfs in gezelschap van familie treedt Leco van Zadelhoff altijd op de voorgrond.

Online bekendheid Amijé Roos van der Laan heeft geen tijd om tot tien te tellen als ze boos wordt in het verkeer, maar gelukkig kent ze haar klassiekers.

Een dag zonder naamlogo is een dag niet geleefd, beseft Nikkie Plessen , vandaag met haar naam om haar middel.

Wie een kind krijgt, kan natuurlijk alleen maar dromen dat het later altijd oproepbaar is om bitterbalen te regelen. Patricia Paay is duidelijk een topdochter.