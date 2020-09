Romee Strijd aan bed gekluisterd met instabiel bekken: ‘Bewegen doet pijn’

,,Het doet pijn als ik loop, of als ik bepaalde bewegingen doe’’, zegt Romee vanaf haar bank. ,,Dus moet ik heel rustig aan doen’’, verklaart ze haar stilte op sociale media tegenover haar 6,6 miljoen volgers. ,,De meeste dagen lig ik gewoon op de bank of op bed, lees ik boeken, doe ik iets voor werk, iets leuks, wat dan ook. Maar niks geweldigs.’’



Met de kleine meid in haar buik lijkt het in elk geval goed te gaan. De baby schopt flink in een ander filmpje in Strijds stories. ‘Iemand anders wil ook nog even gedag zeggen’, grapt ze erbij.



