Romy Monteiro zegt sorry na ‘racistische’ grap over dichtgeknepen ogen

Monteiro genoot gisteren van een terrasje met haar vriend en deelde een kiekje van het gezellige moment op haar Instagram Stories. Op de foto was te zien hoe de zangeres haar ogen had dichtgeknepen en daar haakte ze middels een grapje op in: ‘Mijn Aziatische afkomst was meer dan ooit zichtbaar. Maar nee, echt jongens, ik heb geen Aziatische roots. I wish. Ook al zie ik er daar uit als Shin Chan.’



Volgers van Monteiro konden het grapje niet bepaald waarderen. Toen een actiegroep haar benaderde en er zelfs een bericht aan wijdde op hun Instagramaccount, kwam Monteiro op haar uitspraken terug. ‘Dit voelde voor mij als een grap, een oprechte onschuldige grap’, schrijft ze vandaag. Monteiro stelt vervolgens dat ze zich nooit bewust is geweest van Aziatische racisme. ‘Ik heb dit niet door gehad, maar als ik het teruglees en mij überhaupt verdiep in Aziatisch racisme, is mijn actie echt te betreuren en niet goed te praten.’



Om haar spijt te betuigen, biedt Monteiro haar ‘oprechte excuses’ aan voor de grap die ze maakte. Bovendien hoopt ze dat mensen naar elkaar blijven luisteren en van elkaar blijven leren.