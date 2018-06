Ron Blaauw geschrokken van brand in zijn sterrenrestaurant

,,Het is heftig, het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Als je je personeel op straat ziet staan kijken naar de rook, gaat het ergste door je heen. Maar gelukkig valt het allemaal mee." De topkok was zelf niet aanwezig toen de brand ontstond. ,,Ik was in de sportschool en had ineens allemaal gemiste oproepen."



Het restaurant, dat een Michelinster heeft, was gesloten op het moment dat de brand uitbrak. De ongeveer vijftien medewerkers konden ongedeerd naar buiten. Vier van hen zijn uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Blaauw weet nog niet wanneer zijn restaurant weer opengaat. ,,We zijn de schade aan de afzuiginstallatie aan het inventariseren en druk in overleg met de leverancier. We gaan kijken of we morgen of overmorgen weer open kunnen."



De brandweer kreeg even na 11.00 uur een melding en het vuur was rond 11.30 uur geblust. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand, die korte tijd uitslaand was. Volgens de brandweer is sprake van een behoorlijke schade'.