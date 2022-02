Rondé treedt met historische top-10 notering in voetsporen van City To City en Krezip

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 19 februari. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 11 zittenblijvers, 11 zakkers en 15 stijgers.

31 (--) SHE’S ALL I WANNA BE- Tate McRae

Anderhalf jaar geleden maakte Tate McRae, als 17-jarige, haar debuut in de Top 40 met You Broke Me First. Voor haar nieuwste track plaatste ze de afgelopen twee maanden steeds nieuwe fragmenten op TikTok. Zo werd een clip met daarin het dansje bij haar nieuwste single inmiddels al zes miljoen keer bekeken. De officiële video bij She’s All I Wanna Be verscheen een week geleden en is inmiddels de twee miljoen views gepasseerd. Afgelopen week was het de Alarmschijf op Qmusic en deze week is She’s All I Wanna Be, op nummer 31, de hoogste nieuwe.

21 (21) BETTER DAYS- Dermot Kennedy

Better Days van Dermot Kennedy staat voor de 16e week in de Top 40. Opvallend is het dat de 29-jarige zanger uit Ierland - met deze hit - nog niet in de bovenste helft van de Top 40 wist te komen. Dat presteerde hij namelijk wel met Power Over Me en Paradise.



Better Days is inmiddels de één-na-grootste hit ooit die bleef steken in de onderste helft van de Top 40. Deze week staat ‘ie voor de vierde week op nummer 21.

9 ( 9) HARD TO SAY GOODBYE- Rondé

Op 18 september kwam Rondé de Top 40 binnen met Hard To Say Goodbye. In de tweede helft van oktober kwam de track de top 10 binnen en sindsdien is de hit van de Utrechtse band daar niet meer vertrokken. Dat betekent dat ze nu 18 weken in de top 10 hebben gestaan en dat maakt Rondé, na City To City en Krezip, de derde Nederlandse band die zo lang met een hit in het bovenste kwart weet te verblijven. Hard To Say Goodbye staat voor de zesde week op nummer 9.

1 ( 1) DAT HEB JIJ GEDAAN- Meau

Voor de derde achtereenvolgende week staan dezelfde hits op de plekken 5 tot en met 1. Vluchtstrook van Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K pakt het brons en The Motto van Tiësto en Ava Max heeft het zilver omgehangen. Goud is er ook deze week voor Meau die met Dat Heb Jij Gedaan nu voor de achtste week de grootste hit van ons land te pakken heeft.

Iedere werkdag hoor je op Qmusic, even na zessen, hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er deze vrijdag weer vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: