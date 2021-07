Ronnie Flex verwacht dochter met Demi de Boer

Evenemen­ten­bran­che eist duidelijk­heid én extra steun

12 juli Het kabinet moet extra steun bieden aan de evenementenbranche nu een groot deel van het festivalseizoen in het water dreigt te vallen vanwege het fors toenemende aantal coronabesmettingen. Ook moet er snel duidelijkheid komen over wat er straks nog wel kan. Dat eisen de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) maandag in een gezamenlijke verklaring.