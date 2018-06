Rowena na eerste kampvuur Temptation: 'Ruud mag doen wat hij wil'

Verbroken beloftes, tranen met tuiten en relaties die op het punt staan om in te storten: het eerste kampvuur in Temptation Island VIPS heeft gisteravond zijn sporen nagelaten bij de deelnemers.

,,Hij kan doen wat hij wil. Als je zo snel geil wordt van een ander, dan moet je dat lekker doen. Ik ben meer waard dan dat”, klonk het woedend uit de mond van Rowena na het zien van de beelden van haar partner Ruud.

Het blijkt ieder jaar weer een opgave voor de stelletjes die aan de strijd der verleiding meedoen. Niet iedereen staat sterk genoeg in zijn schoenen om de flirterige vrijgezellen te weerstaan. Dat werd ook duidelijk in de afgelopen afleveringen van Temptation Island VIPS. Nu de koppels apart van elkaar de eerste beelden van hun partners hebben gezien, komen de eerste scheurtjes in hun relaties langzaamaan om de hoek kijken.

Voor Niels en Rosanna, die elkaar plechtig hadden beloofd niet aan alcohol te beginnen, kwamen de beelden als een mokerslag binnen. Niels zag zijn Rosanna met een glas champagne in haar handen en was daar duidelijk van geschrokken. ,,Ik wist het, ouwe”, mompelde hij in zichzelf. De andere drie heren probeerden hem nog gerust te stellen, maar Niels was niet meer te bedaren. ,,Dit is gewoon een van de afspraken. Op het eerste kampvuur al een afspraak verbreken is best wel wat hoor. Ik vind dat gewoon niet kunnen.”

En ook voor Rosanna waren de beelden niet al te best. De blonde vrijgezel Fabiola, die al vanaf het begin haar pijlen op Niels heeft gericht, kwam in vrijwel elk beeld dat Rosanna te zien kreeg voorbij. ,,Ik ga erover nadenken of ik nog wel verder wil met mijn relatie”, kondigde ze aan. Even later: ,,Als ik Niels nog een keer met dat wijf zie…”.

Geschrokken

Bij Ruud en Rowena was daar echter totaal geen sprake van. In de video’s die Rowena te zien kreeg was te horen hoe Ruud bekende graag seks met Charissa te hebben. Bij het horen van die zinnen, was Rowena resoluut. ,,Mijn hart is gebroken. Dit is niet de Ruud die ik ken en dit is niet de Ruud die ik wil”, klonk het emotioneel. ,,Hij kan doen wat hij wil.”

Behalve Rosanna en Rowena, had ook Gelina wat te verduren. Zij kreeg te zien hoe haar Stefano toegaf met een verleidster Danique in het verleden wat te hebben gehad. De klap kwam hard aan. Gelina trok zich de rest van de avond terug. ,,Ik voel me echt voor schut gezet nu. Ik zeg niet gelijk dat het klaar is, ik wil hem wel nog spreken. En zij hoeft niet meer in mijn buurt te komen. Ik vermoord haar echt”, klonk het dreigend uit Gelina’s mond.